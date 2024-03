Milano | si finge magistrato per entrare al carcere di San Vittore ma viene scoperto e finisce in cella

(Di venerdì 1 marzo 2024) Un italiano di 62 è finito indopo aver impersonato unallo scopo di… aldi San. L’uomo si è finto procuratore perché voleva assistere a un’udienza per furto aggravato in cui lui stesso era coimputato, ma legalmente non poteva in quanto sottoposto ai servizi sociali. Alla fine è stato smascherato dal giudice e dal vero pubblico ministero che stava cercando di impersonare. I fatti sono avvenuti la settimana scorsa nella casa circondariale di San, dove era prevista l’udienza. Il sessantaduenne si è presentato agli addetti alla sicurezza e ha detto di essere il procuratore. Quando gli hanno chiesto il tesserino, ha spiegato di averlo dimenticato a casa. Sulla sua carta di identità, alla voce professione, era ...

