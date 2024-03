Milano | da domani al Museo Botanico riprendono appuntamenti e visite

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

Laboratori, incontri, musica, giochi a tema e altre iniziative: prende il viail nuovo calendario delAurelia Josz.guidate, un sabato al mese sino a dicembre dalle ore 15 alle 18, da verificare di volta in volta sui canali indicati. Nell'ambito della rassegnaCity, è previsto un laboratorio per famiglie con bambini e bambine dai 6 ai 12 anni per scoprire da dove vengono i semi e imparare a piantarli, dalle 16 alle 17 e dalle 17 alle 18, fino a un massimo di 30 persone, su prenotazione. A cura di Comunemente Verde e Associazione VerDiSegni, si segnala, inoltre, il primo incontro per imparare a riprodurre le piante, 'La moltiplicazione vegetativa. Come eseguire correttamente una talea', dalle 15 alle 16.30, presso le serre ...