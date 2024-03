Milano | cosa fare nel weekend dall’1 al 3 marzo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 1 marzo 2024), 12024 – Tanti gli eventi per trascorrere un fine settimana anonostante il brutto tempo che imperversa da giorni e non ci abbandona: primo fra tutti MuseoCity che passa da tre a cinque giorni. La prima domenica diparte con i Musei gratuiti, l’iniziativa del Ministero della Cultura che apre le porte di musei parchi archeologici statali e non solo. Non mancano eventi teatrali, mostre, concerti, appuntamenti per tutta la famiglia in città o fuoriporta. Ecco dieci suggerimenti per tutti i gusti e tutte le esigenze. Leggi anche: Castelli aperti in Lombardia domenica 3Museo City Collezionismo 2.0 Officina Olio Festival 2024 Sabato e domenica in pista Domenica al Museo gratis Nordic Festival International Cat Show Al Carcano un gioco metateatrale ...