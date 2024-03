Milan , Stefano Pioli può finalmente sorride re: l’emergenza in difesa è ormai finita e Fikayo Tomori si prepara a rientrare tra i convocati Il Milan di Stefano ... (dailymilan)

Milan, Tomori in panchina 69 giorni dopo l'infortunio: 'Felice di essere tornato, sono pronto': Fikayo Tomori torna a disposizione del Milan dopo il lungo stop. Il difensore inglese va in panchina contro la Lazio nella 27esima giornata di Serie A, un recupero.calciomercato

Milan, Tomori a Dazn: "Lazio Per noi è una grande opportunità": Manca sempre meno al fischio d'inizio di Lazio - Milan, gara valida per la ventisettesima giornata di Serie A. Nel pre partita, Fikayo Tomori è intervenuto ai microfoni di Dazn per presentare il big ...lalaziosiamonoi

Milan, il vice capitano contro la Lazio sarà Ismael Bennacer: Il Milan tra pochi minuti, alle 20.45, scenderà in campo allo Stadio Olimpico contro la Lazio, gara che apre la ventisettesima giornata di campionato. A guidare con la fascia da capitano i rossoneri ...milannews