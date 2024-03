Milan | Okafor racconta un retroscena sul suo arrivo in rossonero

Okafor e la dichiarazione d’amore al Milan: «Da bambino avevo questo sogno nel cassetto»: Noah Okafor è intervenuto ai microfoni di Transfermarkt.it. Di seguito le parole dell’attaccante del Milan relative al sogno che aveva da bambino. RETROSCENA – «Io prendevo sempre il Milan a Pro ...milannews24

Okafor: «Tante opzioni, ma come si fa a non scegliere il Milan»: Noah Okafor, attaccante del Milan, ha parlato a Transfermarkt dei suoi primi mesi in rossonero. Milan – «Sono arrivato in Italia con un piccolo infortunio, quindi inizialmente sono rimasto ad ...calcionews24

Lazio - Milan, alle 20:45 l'anticipo della 27^ di Serie A: come vederla in streaming gratis e probabili formazioni: Lazio - Milan, alle 20:45 dallo Stadio Olimpico di Roma il primo anticipo della 27^ giornata di Serie A. Il match sarà visibile su Sky Zona Dazn, in streaming su calcio.pm ...globalist