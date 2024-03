Milan | Ibrahimovic ha scelto l’attaccante del futuro | le ultime

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 1 marzo 2024) Ile Zlatanhanno le idee chiare per quanto riguardadele sono convinti di riuscire a portarlo ao Ile Zlatanhanno le idee chiare per quanto riguardadele sono convinti di riuscire a portarlo ao. Il centravanti delin casa rossonera sarà necessariamente Under 25 e in quest’ottica il preferito di Zlatan resta Joshua Zirkzee del Bologna. L’olandese è il primo nome sul taccuino dell’ex centravanti. Valutazione di mercato? I 40 milioni di euro della clausola a favore del Bayern Monaco. I rossoneri sono convinti di concludere il colpo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.