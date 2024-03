Milan | Furlani e il suo futuro | Cardinale lancia indizi?

Milan, blitz del dirigente a Londra: i dettagli: Non solo Zlatan Ibrahimovic con Gerry Cardinale a Londra: un altro dirigente del Milan li ha raggiunti per l'importante summit.milanlive

Furlani presente al Business of Football Summit: incontro con Cardinale e retroscena sul viaggio in Medio Oriente: Giorgio Furlani, CEO del Milan, era presente in platea al Business of Football Summit: incontro con Cardinale. I dettagli Giorgio Furlani, CEO del Milan, era presente ieri al Business of Football Summ ...milannews24

Il Mondiale di Furlani e Iapichino: "Un mattone alla volta faremo Piramidi": A braccetto verso la gloria: nel lungo al coperto sono primatisti mondiali under 20. A Glasgow con la prima e la quarta misura 2024 ...gazzetta