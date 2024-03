Milan e Juventus | sfida per il secondo posto | ecco le chiavi

Lazio- Milan è l'anticipo che venerdì sera apre la 27esima giornata di campionato in Serie A. Sabato sono in calendario altre... (calciomercato)

Serie A, Lotito: 'Facciamo causa alla Figc, non contiamo nulla': Nelle scorse settimane, i rappresentanti di Inter, Juventus e Milan hanno incontrato il presidente FIGC Gabriele Gravina per chiedere la riforma del campionato con il numero di squadre che stando alle ...it.blastingnews

Sacchi: "Non è giusto criticare Milan e Juventus perché non riescono a tenere il passo interista": Arrigo Sacchi così alla Gazzetta dello Sport: "L’Inter sta giocando un calcio spettacolare, moderno, europeo. E non è giusto criticare Milan e Juve perché non ...tuttojuve

Serie A: in campo alle 20.45 Lazio-Milan DIRETTA: Il Milan è a soli quattro punti dalla Juventus, ma deve anche guardarsi le spalle perché il Bologna delle meraviglie è lontano solo cinque lunghezze. Quindi serve tornare alla vittoria all'Olimpico, ...ansa