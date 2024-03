Milan | Cardinale prepara la rivoluzione

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 1 marzo 2024)ha intenzione di fare unaimportante ale non ci ha girato attorno nelle sue paroleha intenzione di fare unaimportante ale non ci ha girato attorno nelle sue parole. Il presidente dei rossoneri non è soddisfatto dell’andamento della squadra in stagione perché si aspettava di lottare quantomeno per lo scudetto. Assieme a Ibrahimovic, come ha raccontato nell’intervista, è pronto a cambiare ogni aspetto del club per vincere il prossimo campionato. Un messaggio velato a Pioli? Alla dirigenza? Un po’ a tutto, sarà un’estate di cambiamenti in casa rossonera.