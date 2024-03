Milan | Cardinale apre il dopo Pioli | Non siamo soddisfatti | si cambia

(Di venerdì 1 marzo 2024) Dalla sentenza di Stefanoall’ora del caffè ("E’ ovvio se si guarda la classifica: la corsa per lo scudetto, a dodici giornate dalla fine del campionato, è già chiusa") a quella ancor più perentoria di Gerrypoco prima di cena ("Io e Ibrahimovic nonper nulla, faremo deimenti"). Il patron per essere più chiaro aggiunge la parola “evoluzione“, ma la sostanzapoco. Nessuno si aspettava una vigilia così agitata di Lazio-, con l’allenatore dei rossoneri mai nominato eppure di fatto virtualmente “esonerato“ dalla Proprietà nel periodo più delicato della stagione, mentre c’è un secondo posto da conquistare e il sogno Europa League da inseguire. E invece i siluri “mediatici“ del numero 1 di RedBird dall’Inghilterra a ...

