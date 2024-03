Migliaia di persone partecipano al funerale di Aleksej Navalnyj a Mosca

(Di venerdì 1 marzo 2024) Il 1 marzo l’oppositore russo, morto in circostanze misteriose in una prigione russa il 16 febbraio, è stato sepolto in un cimitero dialla presenza didi sostenitori. Leggi

Il team di Alexei Navalny ha condiviso un Video che mostra la folla riunita per rendere omaggio al dissidente morto in carcere e accoglie l’arrivo del feretro ... (ilfattoquotidiano)

Funerali Navalny, ultimo commovente saluto della moglie Yulia: “Grazie per 26 anni di assoluta felicità”: Migliaia di persone sono in lutto per il leader dell’opposizione russa, Alexei Navalny, morto lo scorso 16 febbraio in una colonia penale nell’Arctico. Ai funerali che si sono tenuti oggi, 1 marzo ...tag24

"Non abbiamo paura": ai funerali di Navalny in Migliaia sfidano Putin e il regime: Si parla di Migliaia di persone presenti per dare l'ultimo saluto al dissidente morto in carcere in Siberia. Il corpo dei Alexei Navalny è stato esposto brevemente nella chiesa del quartiere in cui ...today