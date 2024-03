Migliaia di persone ai funerali di Navalny | applausi e cori della folla all’arrivo del feretro – Video

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) Il team di Alexeiha condiviso unche mostra lariunita per rendere omaggio al dissidente morto in carcere e accoglie l’arrivo delin chiesa con glimentre si sente ripetere il nome di ‘’. “Non avevi paura e noi non abbiamo paura”, hanno ripetuto i presenti, mentre ilveniva portato in chiesa per il funerale. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.