Microplastiche | la piaga non risparmia nemmeno la placenta

(Di venerdì 1 marzo 2024) Un team di ricercatori ha trovato particelle di materiale plastico in tutti i campioni analizzati, con conseguenze ancora da capire

Ci vestiremo con capelli e alghe per rispettare l'ambiente: L'industria della moda è alla ricerca di soluzioni innovative per ridurre l'impatto sull'ambiente, per esempio ispirandosi ai principi ...repubblica