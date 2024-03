Microplastiche e corpo umano | tracce nella placenta

(Di venerdì 1 marzo 2024) Uno studio condotto dalla University New Mexico Health Sciences ha rivelato che la quantità dinell’ambiente e nelè notevole, al punto che sono stati individuati dei polimeri persinoumana. Il risultato dello studio ha fatto emergere il possibile scenario relativo alla quantità diche potrebbero essere presenti nell’ambiente in futuro. Allo stato attuale, se la diffusione dellenell’ambiente venisse arrestata, nel 2050 ci sarà una quantità ditre volte superiore a quella attuale. Gli effetti di queste particelle chimicamente inerti saranno rilevabili una volta che verranno assorbite dale si andranno a depositare ...

La piaga delle Microplastiche non risparmia nemmeno la placenta: Un team di ricercatori ha trovato particelle di materiale plastico in tutti i campioni analizzati, con conseguenze ancora da capire ...wired

Ecoalf presenta la sua sfida contro le Microplastiche: Ecoalf, brand leader nella moda sostenibile, lancia una sfida all’inquinamento da Microplastiche con il nuovo pile Chicago Polar. Un capo tecnico innovativo che non solo offre prestazioni elevate, ma ...fashiontimes

Le Microplastiche sono ovunque, perfino nella placenta: perché è diventato un problema: Un nuovo studio dell'University of New Mexico Health Sciences ha rilevato la presenza di Microplastiche in tutti i campioni di placenta umana analizzati ...fanpage