Michel | ' no ai doppi standard | subito un' indagine su Gaza'

(Di venerdì 1 marzo 2024) "Sconvolto e disgustato dall'uccisione di civili innocenti avvenuta ieri amentre aspettavano disperatamente aiuti umanitari. Il diritto internazionale non ammette. Dovrebbe essere avviata immediatamente un'indipendente e i responsabili ritenuti responsabili. È urgentemente necessario un cessate il fuoco per consentire gli aiuti umanitari forniti da agenzie specializzate adeguatamente finanziate come l'Unrwa per raggiungere i civili". Lo dichiara su X il presidente del Consiglio europeo Charles

Tardelli: «Alla Juve sarebbe importante avere uno come Platini»: C’è solo Allegri. La società bianconera avrebbe bisogno di una figura importante come, ad esempio, Michel Platini per far sentire ogni tanto la voce della società. Sarebbe disponibile Non lo so, ...calcionews24

Aulas su Mbappé: "Magnifico sia rimasto 7 anni al PSG. La sua partenza sia un'opportunità": Kylian Mbappé lascerà il Paris Saint-Germain. Ormai la telenovela può solo chiudersi in attesa di una comunicazione da parte del.tuttomercatoweb