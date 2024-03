Micaela Ramazzotti | video intervista Un Amore | «Personaggio complesso e imploso | con un segreto ventennale»

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di venerdì 1 marzo 2024) La nostra, protagonista della nuova serie Unnei panni di Anna (adulta), in onda su Sky e Now Vi presentiamo la nostra, protagonista della serie Unnei panni di Anna (adulta). Une Stefano Accorsi (foto Sky)Uncast e uscita Diretta da Francesco Lagi e interpretata da Stefano Accorsi,, Luca Santoro, Beatrice Fiorentini, Alessandro Tedeschi, Andrea Roncato, Ivan Zerbinati, Camille Dugay, Ottavia Piccolo, Unandrà in onda dal 16 febbraio su Sky e Now. Un ...