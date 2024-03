“Mi mette in difficoltà” | Alessio Falsone manda in tilt una concorrente del GF – VIDEO

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di venerdì 1 marzo 2024)stando in crisi Anita Olivieri. Il nuovodel Grande Fratello, con il suo fare ' malandrino' sta già creando dinamiche e momenti di ' smarrimento' .in crisi Anita Olivieri Anita Olivieri, durante una confessione fatta a Rosy Chin e Massimiliano Varrese, ha svelato di essere attratta dae questa cosa, inevitabilmente, lain crisi per via del fidanzato fuori dalla Casa: A me piace flirtare. Lui miin, non è un flirt… va oltre, capito? Non gli avrei dato un euro quando è entrato. Anche il discorso di Edoardo, noi non stiamo insieme… ci siamo visti 20 giorni. Anche Perla è entrata in crisi per ...