Meteo weekend | Marzo inizia con un tempo instabile

(Di venerdì 1 marzo 2024) PrevisioniItalia La situazione. Secondo le previsioni, un vortice di bassa pressione di matrice mediterranea continua a causare diffuse condizioni di malsulle regioni centro meridionali mentre il nord tira un respiro di sollievo dopo le forti piogge anche a carattere alluvionale dei giorni scorsi. Purtroppo la pausa sarà breve, è dovuta essenzialmente alla lontananza del centro del minimo che attualmente si trova sulla Tunisia ma nel corso delle prossime 24 ore il centro di bassa pressione tenderà a ricollocarsi nuovamente sull’Italia centro settentrionale perché sarà agganciato da un impulso di aria fredda nord atlantica che stasera entrerà sul nostro bacino nei pressi delle Baleari. C’è dunque da attendersi per venerdì una recrudescenza dei fenomeni sulle regioni settentrionali con il ritorno di piogge abbondanti e ...

maltempo ad oltranza con situazioni alluvionali in corso. Un bollettino funesto nell’anno bisestile conferma: “anno bisesto, anno funesto”. (Facendo tutti gli ... (thesocialpost)

Ci risiamo: Allarme frane e piene dei corsi minori . nuova allerta nelle Marche valida per tutto il primo marzo ma localizzata, questa volta, nell'alto Piceno. ... (corriereadriatico)

L’Italia si trova ancora una volta a dover affrontare le sfide poste da condizioni Meteo rologiche estreme. Le perturbazioni, una dopo l’altra, sembrano non ... (inmeteo)

Meteo, nuova intensa perturbazione in arrivo nel primo weekend di marzo: la tendenza: Il vortice ciclonico sta portando piogge intense e venti forti al Centro-Sud. Poche o zero piogge sul Nord Italia, ma non è finita: le previsioni Meteo ...meteo

Oggi allerta in mezza Italia, poi domenica nuovo forte peggioramento: marzo inizia con tanta pioggia: Sarà attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro. Che tempo farà nel weekend 2-3 marzo 2024 Nella giornata di sabato 2 marzo, secondo gli esperti di 3bMeteo.com, il ...today