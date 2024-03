Meteo instabile nel fine settimana | in arrivo con le piogge un nucleo di aria polare

Temperature sopra la media del periodo, poca pioggia. Il report Lamma dei giorni scorsi, che ha evidenziato come l’inverno attuale in Toscana sia il più ... (lanazione)

Meteo - Prossima settimana con vortice di maltempo lunedì, poi ancora instabile. Ecco la tendenza: A seguire avverrà qualcosa di importante sul nord Europa che caratterizzerà il tempo alle nostre latitudini almeno fino ... Questo minimo rinnoverebbe condizioni instabili con piogge e temporali anche ...3bmeteo

Weekend col maltempo: piogge e tanta neve fuori stagione: Il tempo sarà condizionato, come detto ... Al nord: piogge sparse con qualche momento asciutto in pianura, più instabile in montagna. Al centro: più piogge al mattino. Al sud: piogge sulle zone ...repubblica

Meteo, vortice ciclonico sull'Italia: 1 marzo con piogge intense e venti forti: Pioverà anche in Sardegna e poi in serata in Sicilia per l’arrivo di un nuovo veloce impulso instabile (perturbazione n ... ponente che diventeranno anche molto agitati. Le previsioni Meteo per ...meteo