Metaphor | ReFantazio può essere aggiunto alla lista dei desideri su console e PC

Rumour: Metaphor: ReFantazio potrebbe essere rilasciato in ottobre: Metaphor: ReFantazio è impostato per essere il "terzo pilastro" di Atlus, ed è previsto per il rilascio quest'anno. Metaphor: ReFantazio Physical Edition è ora disponibile per il pre-ordine I ...gamereactor

Metaphor: ReFantazio, disponibile per la wishlist su PC e console: Metaphor: ReFantazio, disponibile per la wishlist su PC e console | News | Su PC e console è possibile aggiungere nella lista desideri il nuovo titolo ATLUS.thegamesmachine

Persona 3 Reload e Metaphor ReFantazio su Nintendo Switch 2: un leaker ne è certo: L'informazione su Persona 3 Reload avviene infatti nel contesto di un post di Midori relativo a Metaphor ReFantazio, atteso JRPG sempre firmato Atlus che, secondo il leaker, potrebbe vedere la luce su ...everyeye