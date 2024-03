Mercedes Mone sfida Giulia | l’ex Sasha Banks la invita in AEW?

(Di venerdì 1 marzo 2024) Dopo le parole di, attuale Strong Women’s Champion della NJPW, nei confronti di(“terrò il titolo fintanto che non potrò difenderlo contro di lei“), è arrivata la risposta del, che ha utilizzato il proprio profilo X per rispondere alla lottatrice di origini italiane. Facendo sognare, eccome i fan. You standing on big business or u just standing around! YoU know where to find me Julia @0221gMoné Varnado (@Varnado) March 1, 2024 Un vero e proprio invito di, pronta ad approdare in(a meno di clamorosi colpi di scena) il prossimo 13 marzo, nella puntata di Dynamite che si terrà nel “suo” TD Garden di Boston, casa della ...

Mercedes Moné e la WWE non si trovano sui soldi per un ritorno, ma non è come sembra: Arriva una smentita importante su una notizia per quanto riguarda una pretesa esagerata da parte della wrestler per firmare di nuovo con la federazione di Stamford ...worldwrestling

WWE: Dominik Mysterio sarà ad Elimination Chamber: Per la gioia dei fan, uno degli heel più odiati in WWE, Dominik Mysterio nell’ultima puntata di SmackDown è stato sconfitto da Kevin Owens, perdendo la sua occasione per partecipare all’Elimination Ch ...spaziowrestling

Mercedes Mone per tornare in WWE non ha chiesto cifre folli: Da quando ha lasciato la WWE, Mercedes Mone ha girato un paio di federazioni, quali STARDOM e la NJPW. Da diversi mesi si parla di un suo arrivo in AEW, e sembra che adesso sia veramente vicino il suo ...spaziowrestling