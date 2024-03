Merate | muffa in classe e aule fredde | gli studenti del Francesco Viganò scioperano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 1 marzo 2024)(Lecco), 1 marzo 2024 – Uscite di sicurezza bloccate,, finestre rotte, bagni inagibili e anchesui muri. Glideldi, istituto superiore ad indirizzo commerciale, turistico e informatico, quest'oggi hanno incrociato le braccia e si sono rifiutati di entrare a scuola per protestare contro le condizioni in cui versa il loro istituto. I servizi igienici di un piano non sono utilizzabili perché manca l'acqua, mentre i termosifoni da metà mattina in poi vengono spenti per risparmiare, ma incala letteralmente il gelo. Per scaldare gli ambienti c'è chi si porta da casa stufette elettriche. Le tapparelle poi sono rotte, non si alzano né si abbassano. I muri sono scrostati, si ...