Mense scolastiche | cambia la musica con Vivenda

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 1 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoRumori di forchette in piatti di ceramica:laall’interno dellesalernitane con la rivoluzione introdotta dall’affidamento del servizio alla societàS.p.A. che ha creato un apposito centro cottura dove produrrà oltre 2000 pasti da distribuire ogni giorno nelle scuole salernitani. Il primo pranzo oggi ha avuto come ospiti di eccezione il sindaco di Salerno, il Deputato Piero De Luca che a tavola con la preside Mirella Amato alla scuola Matteo Mari con l’assessore all’istruzione Gaetana Falcone hanno testato i nuovi sapori. Tra le novità anche l’utilizzazione di prodotti a km zero, veicoli elettrici per il trasporto dei pasti, l’installazione erogatori d’acqua micro-filtrata. L'articolo proviene da Anteprima24.it.