Meningite a scuola | il ragazzo “sta bene” Profilassi per 400 | la situazione

(Di venerdì 1 marzo 2024) Santa Maria a Monte (Pisa), 1 marzo 2023 – E’ in buone condizioni lo studente colpito dabatterica di tipo B che frequenta lamedia a Santa Maria a Monte. L’Asl ha riferito che il giovane “sta” ed ha assicurato di aver rintracciato tutte le persone con cui è entrato in contatto. Laviene quindi definita “sotto controllo”. L’allarme per il caso aveva scattare le procedure di screening da parte dell’azienda sanitaria, che nei giorni scorsi ha avviato i controlli sui contatti e le vaccinazioni. In totale si parla di circa 400 persone interessate. Ladi tipo B è un tipo di malattia menigococcica invasiva causata dal batterio Neisseria meningitidis. "Il meningococco alberga nelle alte vie respiratorie (naso e gola), spesso di portatori sani e asintomatici (2-30% ...

Scoppia un caso di meningite batterica di tipo B alla scuola secondaria di primo grado (ex medie) di via Querce a Santa Maria a Monte in provincia di Pisa . La ... (tg24.sky)

La scuola media “Carducci” di Santa Maria a Monte, in provincia di Pisa , si è fermata per un caso di meningite . 300 persone costrette a svolgere la profilassi ... (thesocialpost)

Rilevato un caso di meningite in una scuola media di Pisa. Per questo motivo 300 persone hanno effettuato la profilassi obbligatoria. L'articolo Un caso di ... (orizzontescuola)

Meningite in una scuola di Pisa, profilassi a 400 persone: "Sta bene" uno studente colpito da Meningite batterica di tipo B e che frequenta la scuola media a Santa Maria a Monte in provincia di Pisa. L'allarme per il caso ha fatto scattare le procedure di ...adnkronos

Meningite a Pisa, colpito uno studente delle medie: «Sta bene». Scatta l'allarme, profilassi per 400 persone: Meningite, un caso a Pisa spaventa decine di persone. Uno studente che frequenta la scuola media a Santa Maria a Monte, in provincia di Pisa, è stato colpito da Meningite batterica di tipo B: il ...leggo

Un caso di Meningite a scuola: profilassi per studenti e personale scolastico: Rilevato un caso di Meningite in una scuola media di Pisa. Per questo motivo 300 persone hanno effettuato la profilassi obbligatoria.orizzontescuola