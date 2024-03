Mengoni con la gonna | Vannacci lo prende in giro | “Risatina sotto i baffi | è un’imposizione”

(Di venerdì 1 marzo 2024) Il Generale Robertoè tornato a lamentarsi della comunità LGBT+ che a suo dire sarebbe troppo invadente (“Ce l’ho con l’ostentazione. Una volta l’anno, va bene; tutti i giorni, con una pressione continua, dà fastidio a molti“); e ha preso inanche Marcoche sul palco del Festival di Sanremo si è presentato con una. “Mi hanno mandato la foto di. Quando si vede un uomo con lae non siamo in Scozia e non è Carnevale, ci si fa una. Non è libertà artistica, è”. Secondo Roberto, infatti, il Marcomandato al Teatro Ariston con lasarebbe frutto di una “strategia ben precisa” ...

