Meloni “Via libera al trasferimento di Chico Forti in Italia”

(Di venerdì 1 marzo 2024) WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Sono felice di annunciare che dopo 24 anni di detenzione negli Stati Uniti è stata appena firmata l'autorizzazione alindi. Un risultato frutto dell'impegno diplomatico di questo governo, della collaborazione con il governo dello Stato della Florida e con il Governo federale degli Stati Uniti che ringrazio”. Così in un video da Washington il presidente del Consiglio Giorgia.“E' un giorno di gioia per, per la sua famiglia, per tutti noi. Lo avevamo promesso, l'abbiamo fatto, e ora aspettiamo in”, aggiunge. – Foto: screenshot video Palazzo Chigi – (ITALPRESS).

