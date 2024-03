Meloni non fa punto stampa | dopo incontro con Biden parte per Toronto

(Di venerdì 1 marzo 2024) Washington, 1 mar. (askanews) – Nessundi Giorgiaal termine dell’con Joe. La presidente del Consiglio ha lasciato la Casa Biancal’con il presidente americano, durato più di un’ora, rindo subito per, dove domani incontrerà il primo ministro Justin Trudeau. Non è stato dunque organizzato – come era apparso in un primo momento possibile – uncon i giornalisti italiani, interessati a incontrare la premier per parlare della sua missione ma anche dei temi di politica italiana, come la questione dello ‘scontro’ con il Quirinale sulla gestione dei cortei a sostegno della Palestina. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

