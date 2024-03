Meloni | Dopo 24 anni di detenzione negli Usa Chico Forti torna in Italia

(Di venerdì 1 marzo 2024) AGI - "Sono felice di annunciare che24diUsa è stata firmata l'autorizzazione al trasferimento indi. Un risultato frutto dell'impegno diplomatico di questo governo, della collaborazione con il governo dello Stato della Florida e con il governo federale che ringrazio". Così la presidente del Consiglio Giorgiain un video registrato a Washington, dove è arrivata ieri per un incontro con il presidente Joe Biden. "È un giorno di gioia per, per la sua famiglia, per tutti noi. Lo avevamo promesso, lo abbiamo fatto e ora aspettiamoin", aggiunge. Su X la premier scrive "e ora ti aspettiamo in ...

AGI - "Sono felice di annunciare che dopo 24 anni di detenzione negli Usa è stata firmata l'autorizzazione al trasferimento in Italia di Chico Forti . Un ... (agi)

Chico Forti sarà trasferito in Italia . Lo ha annunciato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un video diffuso a Washington. ««Sono felice di ... (ilmessaggero)

Chico Forti sarà traferito in Italia . Lo ha annunciato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un video diffuso a Washington. «Sono felice di annunciare ... (leggo)

Meloni annuncia dagli Usa il trasferimento in Italia di Chico Forti: “Autorizzazione Dopo 24 anni”. Chi è il 65enne condannato per omicidio: “Dopo 24 anni di detenzione negli Stati Uniti è stata firmata l’autorizzazione al trasferimento in Italia di Chico Forti un risultato frutto dell’impegno diplomatico di questo governo della collaboraz ...ilfattoquotidiano

Chico Forti, rientro in Italia Dopo 24 anni di carcere. Meloni: «Lo avevamo promesso e lo abbiamo fatto»: Chico Forti sarà trasferito in Italia. Lo ha annunciato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un video diffuso a Washington. ««Sono felice di annunciare che, Dopo 24 anni di detenzione negli ...ilmattino

Dell'Olio, sui dati Istat squallido coretto di Fdi: "Comprensibile il disorientamento Dopo la batosta elettorale in Sardegna ... anno interamente di competenza della Meloni, è un dato tristemente negativo, certamente da non festeggiare, in quanto mera ...ansa