Meloni a Washington | domani in Canada

(Di venerdì 1 marzo 2024) 7.42 La premier Giorgiaè atterrata alla Joint Base Andrews in Maryland e poi a, prima tappa della sua visita in Nordamerica, per illustrare le priorità della Presidenza italiana del G7.Oggi alle 19 ora italianasarà ricevuta dal presidente Biden alla Casa Bianca.,a Toronto,l'incontro con il premier canadese Trudeau. Obiettivo della missione,condividere le priorità della presidenza italiana del G7:sostegno a Kiev,guerra in Medioriente,attenzione a Africa e Indo-Pacifico, migrazioni, intelligenza artificiale.

