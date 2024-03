Meloni a Biden | “Un’alleanza globale contro il traffico di esseri umani”

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 1 marzo 2024) Medio Oriente, Ucraina, rapporti bilaterali, Africa. Giorgiae Joe, ne hanno parlato nel corso del bilaterale a Washington, dove il premier italiano si è recata nell’ambito delle visite nelle Capitali del G7, che sta facendo in veste di presidente di turno.poi sarà a Toronto per incontrare il premier canadese Justin Trudeau. “Non vedo l’ora di ospitarti in Puglia a giugno per il summit dei leader del G7”, ha detto, ricordando che sarà un vertice “concreto e sostanzioso”. Si tratta della seconda visita del premier italiano negli Usa in sette mesi. Una missione dalla qualetorna con un risultato diplomatico di straordinaria portata: la firma che autorizza il rientro in Italia di Chico Forti, detenuto negli Usa da oltre 24 anni. “Dal nostro ...