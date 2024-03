Meloni a Biden | Non vedo l' ora di ospitarti in Puglia per il G7

(Di venerdì 1 marzo 2024) (Agenzia Vista) Usa, 01 marzo 2024 "Sono felice di essere qui oggi in veste di presidente del G7. E nonl'ora, Joe, di vederti il prossimo giugno per il Leaders Summit del G7", le parole di Giorgianel corso del loro incontro alla Casa Bianca / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

