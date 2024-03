Meloni a Biden | Intelligenza artificiale deve essere incentrata sull' uomo

GOVERNO - Meloni incontra Biden: "Sosteniamo la mediazione degli Stati Uniti in Medio Oriente": La crisi umanitaria è la nostra priorità numero uno, l'Italia ha concentrato il suo contributo su questo". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni durante l'incontro con il presidente degli Stati Uniti ...napolimagazine

'Chico Forti sarà trasferito in Italia': La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è alla Casa Bianca, a Washington, per l'incontro con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. "La crisi in Medio Oriente è una nostra preoccupazione - ha ...ansa

USA - Biden: "Lanceremo aiuti a Gaza dagli aerei": Lo ha annunciato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, precisando che questa inizierà "nei prossimi giorni". In un incontro con la premier italiana Giorgia Meloni nello Studio Ovale, il ...napolimagazine