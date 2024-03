Meloni a Biden | casi umanitari priorità

(Di venerdì 1 marzo 2024) 20.54 Faccia-a-faccia alla Casa Bianca tra. "La crisi in Medioriente è una nostra preoccupazione,dobbiamo coordinare le azioni per evitare una escalation, e sosteniamo pienamente lo sforzo di mediazione degli Stati Uniti. La crisia è la nostranumero uno, l'Italia concentra il suo contributo su questo", ha detto:Italia è per "soluzione 2 Stati"l'ha ringraziata per il sostegno a Kiev.:G7"concreto, sostanziale" Serve "alleanza globale contro i trafficanti di esseri umani", ha aggiunto.

Giorgia Meloni incontra Joe Biden allo Studio Ovale: «Felice di essere qui, ti aspettiamo in Puglia». Cosa si sono detti: Così Joe Biden ha ironizzato al termine del suo colloquio nello Studio Ovale con la premier Giorgia Meloni. Jill Jacobs, all'anagrafe Giacoppo, è figlia di un immigrato siciliano arrivato negli Stati

Chico Forti tornerà in Italia. L'annuncio della Premier Meloni: "Firmata l'autorizzazione per il suo rientro": Chico Forti tornerà in Italia. Ecco l'annuncio della Premier Meloni La premier, che al momento si trova negli Stati Uniti per un vertice con Joe Biden, ha spiegato che l'autorizzazione al rientro in

Migranti, Meloni a Biden: alleanza globale contro traffico esseri umani: Washington, 1 mar. (askanews) – "Arrivo qui oggi con una proposta di un'alleanza globale contro il traffico di esseri umani"". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel colloquio con