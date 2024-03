Medagliere Mondiali atletica indoor 2024 | primo oro al Canada

(Di venerdì 1 marzo 2024) Idileggera si disputano a Glasgow (Gran Bretagna) dal 1° al 3 marzo. Nella località scozzese verranno assegnati 26 titoli nel corso dell’intenso fine settimana, durante il quale l’Italia punta a essere grande protagonista con tante punte del movimento tricolore pronte a battagliare per salire sul podio. Di seguito ildeidileggera.# NAZIONE ORO ARGENTO BRONZO TOTALE 1.1 0 0 1 2. Germania 0 1 0 1 3. USA 0 0 1 1

Mondiali a Doha. 127 medaglie dopo 8 giornate. Bronzo nella pallanuoto con i Civitavecchiesi: Nell’ottava giornata dei Mondiali master delle discipline acquatiche a Doha gli azzurri conquistano 12 medaglie che si aggiungono alle 115 precedenti per un totale di 127, quando mancano ancora due ...federnuoto

Grande sabato di sport, al via le Strade Bianche di Siena e il Mondiale di Formula 1 in Bahrain: Grande sabato di sport. E due debutti assoluti: Pogacar alle Strade Bianche di Siena e il Circus della Formula 1 in Bahrain. Due eventi di richiamo e spessore internazionale che coinvolgono milioni di ...blitzquotidiano