(Di venerdì 1 marzo 2024) Questa volta Confconsumatori tramite la legale Francesca Galloni denuncia gravi comportamenti da parte di una nota società di vendita gas che ha anche punti fisici nella provincia di Massa Carrara e Lucca, per rendere nota l’estrema difficoltà nella quale si trovano i clienti, rappresentati in gran parte degli anziani over 75 e dai titolari di bonus sociale. Come noto, dal 10 gennaio, data di fine del mercato tutelato del gas, i clientihanno diritto di richiedere l’applicazione della tariffa vulnerabile, una tariffa ad hoc ideata per loro nella quale il prezzo al metro cubo del gas viene stabilito mensilmente da Arera e di norma ha un prezzo piu’ basso delle offerte del mercato libero. Questi soggetti devono semplicemente compilare un modulo scaricabile dal sito di Arera e inviarlo alla società di vendita con un documento di ...

Maxi bollette per il servizio gas: "Non tutelati gli utenti vulnerabili": "Questa è la situazione che ci sta più a cuore e che stiamo combattendo a tutela delle persone vulnerabili – commenta Galloni - in quanto non solo sono le categorie che si sono viste, a seguito delle ...lanazione

La dirigente scolastica che ha ricevuto 1 euro di stipendio per colpa del Maxi conguaglio: La Somma spiega cosa le comporterà quanto accaduto: “Sono molto preoccupata, perché dalla fine di febbraio fino al 23 marzo, giorno in cui mi arriverà lo stipendio successivo, dovrò comunque pagare ...blitzquotidiano

bollette: da aprile si impennano perché arriva una voce da pagare in più, stangata senza precedenti: Nel nostro piccolo osservatorio continuano ad arrivare le proteste, le paure, le angosce, il terrore raccontato in messaggi per le bollette arrivate di Enel Energia, per le prossime e per chi ha la bo ...informazione