Mattino Cinque chiude i battenti | svelato il nuovo ruolo di Federica Panicucci

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di venerdì 1 marzo 2024) Era nell’aria da alcuni mesi e ora è arrivata la conferm:lascerà Canale 5 erà di fatto idopo il presunto calo di ascolti dell’ultimo periodo. La voce circolava da tempo e in molti credevano chesarebbe stata messa alla porta. Tuttavia, non sarà così. I vertici hanno pensato di realizzare unformat dalle ceneri del talk show e trasferirlo su Rete 4. Il nome?Quattro che vedrà ancora una volta la bella bionda alla conduzione.: arriva la chiusura per il talk show Dopo essere stato ridimensionato nel 2021,adesso ha di fatto chiuso la sua esperienza sul piccolo schermo di Canale 5. Nonostante ...