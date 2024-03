Italia-Germania: Mattarella riceve Scholz, rapporti straordinariamente solidi: Benvenuto”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo saluto al cancelliere tedesco Olaf Scholz, ricevuto oggi al Quirinale. (Res) ...agenzianova

Mattarella a Scholz, nostri rapporti straordinariamente solidi: "E' un piacere poter conversare con lei e sottolineare quanto siano - dire solidi e' insufficiente - i nostri rapporti: sono davvero straordinariamente solidi, rafforzati da recente piano d'azione sot ...ansa

Scholz arriva in Italia. Berlino cerca sponde sulla difesa: Il cancelliere torna a Roma ed è la seconda visita in meno di un anno. Ma non incontrerà Giorgia Meloni, che è in partenza per gli Stati Uniti ...editorialedomani