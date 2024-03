Matri | «Inzaghi all’Inter è ripartito | sua tranquillità un dono!»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 1 marzo 2024)presente dagli studi di DAZN ha parlato dello straordinario percorso di Simoneprima in classifica in Serie A. L’ex attaccante elogia una qualità del mister. UN– Alessandroha parlato così del tecnico nerazzurro: «è stato bravo a gestire nel migliore dei modi una situazione delicata come quella della scorsa stagione, dov’era stato messo in discussione. Ha trasmessoa tutto l’ambiente assorbendo le critiche rivolte a lui e alla squadra, questo è unnon da poco. Portando il gruppo anche a giocare una finale di Champions League. Quest’anno èproseguendo con lo stesso lavoro, definendo soprattutto i ruoli. Vedi per esempio Frattesi, che sa di non essere un titolare, ma ...