Masters 1000 Indian Wells 2024 | wild card per Fognini | è il sesto italiano nel main draw

(Di venerdì 1 marzo 2024) Sono state ufficializzate ledel torneo combined di, in programma in California dal 6 al 17 marzo. Gli organizzatori hanno deciso di omaggiare, tra gli altri, Fabio, che non dovrà dunque disputare le qualificazioni. Salgono dunque a sei gli azzurri neldel primostagionale: già ammessi per diritto di ranking Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego e Flavio Cobolli. Le altresono andate al giovane Jakub Mensik e ai beniamini di casa Nakashima, Kypson e Kovacevic. SportFace.

