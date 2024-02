Masters 1000 Indian Wells 2024 | programma | date | orari | copertura tv e streaming

(Di venerdì 1 marzo 2024) Il, le, glie latv del torneodi, inda mercoledì 6 a domenica 17 marzo. L’evento partirà lunedì 4 e martedì 5 marzo con le qualificazioni. Poi mercoledì scatteranno gli incontri di primo turno, mentre le 32 teste di serie inizieranno a scendere in campo tra venerdì e sabato. Il motivo d’interesse numero uno non può che essere Jannik Sinner. Ancora imbattuto in stagione dopo i trionfi di Melbourne e Rotterdam, il nostro campione torna in campo in California per tentare l’assalto alla posizione numero due del ranking mondiale attualmente in possesso di Alcaraz. Torna a ‘Tennis Paradise’ anche Novak Djokovic, desideroso di prendersi la sua rivincita ...

A che ora e come seguire il Sorteggio del torneo di Indian Wells 2024 , primo Masters 1000 della stagione, in programma sui campi in cemento della città ... (sportface)

Veroni torna in campo come Official Italian Charcuterie sponsor del BNP Paribas Open a Indian Wells: Per il secondo anno consecutivo, il primo brand italiano degli affettati a libero servizio* negli Stati Uniti, ritorna tra le dune del deserto californiano come sponsor del più grande torneo combinato ...adnkronos

Sinner in California: lavoro su forza e resistenza per l'assalto al numero 2 di Alcaraz: A un mese dal titolo Slam in Australia, Jannik riparte da Indian Wells per salire ancora nel ranking. E ritrova coach Cahill ...gazzetta

Il PIF e l'ATP annunciano una partnership strategica pluriennale per accelerare la crescita del tennis globale: Dalla United Cup in Australia, all'Europa, alle Americhe e all'Asia, i campioni si battono per titoli e punti PIF ATP Rankings negli eventi ATP Masters 1000, 500 e 250 e nei Grandi Slam. Tutte le ...adnkronos