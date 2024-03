Masterchef | chi è la vincitore dell’edizione 2024 Eleonora Riso

(Di venerdì 1 marzo 2024) Si aggiudica il cooking showè la vincitrice diItalia. 27 anni, cameriera a Firenze, è lei la trionfatrice di questa stagione del cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy. Sul podio Michela Morelli, personal trainer 44enne di Appiano sulla Strada del Vino (Bolzano), e Antonio Mazzola, 28 anni geometra che vive a Monaco di Baviera. Al quarto posto si piazza Sara Bellinzona: impiegata di 24 anni di Montalto Pavese (Pavia) che ha dovuto togliere il grembiule un attimo prima dell’ingresso della finalissima a 3. La concorrente è stata eliminata dopo la Mystery Box e l’Invention Test per i quali è arrivato in cucina Andreas Caminada, genio della cucina mondiale. Nel curriculum 3 stelle Michelin, 19 punti Gault Millau e, dal 2010, un posto nella ...

