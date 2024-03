MasterChef 13 | l’annuncio del vincitore in finale – Video

(Di venerdì 1 marzo 2024) (Adnkronos) –del nome delchiudeItalia, edizione numero 13 dello show di Sky. Bruno Barbieri annuncia il verdetto della: a contendersi il titolo Eleonora Riso, Michela Morelli e Antonio Mazzola. Ecco il momento della proclamazione. Immagini concesse da Sky.Italia è sempre disponibile on demand. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

MasterChef Italia 13, Eleonora Riso trionfa in finale: Ad annunciare la vincitrice ... “Laboratorio di sapori”, in uscita l’8 marzo. Prima di partecipare a MasterChef, la concorrente si definiva una ragazza "fuori dagli schemi", quasi come i suoi capelli ...periodicodaily

MasterChef Italia 13: tutte le favole hanno un lieto fine: Quel che poteva essere Eleonora, nuovo MasterChef d'Italia, è stato chiaro fin da subito, per lo meno ad Antonino Cannavacciuolo, che l'ha eletta sua protetta e l'ha supportata e spronata in tutto il ...vanityfair

MasterChef Italia: scelto il vincitore della tredicesima edizione del cooking show: Con una finale di altissimo livello all'insegna della varietà di proposta e di menù presentati ai tre giudici chef si è conclusa la tredicesima edizione di MasterChef Italia ... eliminata dopo la ...comingsoon