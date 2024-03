Massimiliano Caiazzo e Lorella Cuccarini alla settima puntata di C’è Posta Per Te

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di venerdì 1 marzo 2024)(US Fascino) C’è un ‘pezzo’ di Mare Fuori nelladi C’èPer Te, in onda domani sera – sabato 2 marzo 2024 – in prima serata su Canale 5. Nel corso del prossimo appuntamento con il people show, Maria De Filippi avrà infatti tra i suoi ospiti l’attore, celebre per il ruolo di Carmine Di Salvo nella fiction Rai. Oltre a lui ci sarà anche. Persi tratta della prima volta in assoluto all’interno del programma di Maria, anche se quest’ultima già l’anno scorso aveva puntato su Mare Fuori, ospitando per una sorpresa il tris di attori formato da Carmine Recano, Kyshan Wilson e Giacomo Giorgio. Pure ...