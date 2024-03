Massi caduti in strada | interviene la Città Metropolitana

Leggi tutta la notizia su ilpalermo

(Di venerdì 1 marzo 2024) PALERMO – In merito alla cadutache ha provocato la chiusura la transito della Sp-6 di Baucina e Ventimiglia di Sicilia, ladi Palermo ha “provveduto – si legge in una nota del Comune – ad utilizzare risorse proprie per l’esecuzione di campagne d indagini geognostiche, geotecniche, geofisiche e rilievo con drone e laser scanner sulla retele”. I dettagli dell’iniziativa L’iniziativa della, che è stata illustrata nel corso di un sopralluogo con l’Autorità di bacino e i sindaci dei Comuni che ricadono lungo la Sp6, ha l’obiettivo di promuovere concretamente una rapida soluzione del problema. Le attività, che consentono rilievi senza il bisogno di un accesso ad aree private, sono finalizzate ad un rilievo geo-strutturale e geo-meccanico ...