Marlegno | la nuova sede a Calcinate è un Innovation Center | per un’edilizia sempre più smart

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 1 marzo 2024) Bolgare. Sono iniziati di fronte alla Strada Statale 573 i lavori delladiSrl. L’azienda, nata a Bolgare ventiquattro anni fa, a fine anno si trasferirà nel vicino Comune disu un’area di circa 50 mila metri quadri.è un’industria delle costruzioni che opera a livello nazionale e che si propone come General Contractor anche per interventi di ristrutturazione edilizia e riqualificazione urbanistica con un focus sulle costruzioni in legno e nella realizzazione dei Bioquartieri. L’azienda, che conta un centinaio di collaboratori, con un fatturato di circa 36 milioni di euro (dato 2023), ha presentato il proprio piano industriale che prevede la realizzazione dellaper un investimento di 18 milioni di euro e conferma il ...