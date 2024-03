Mario Sechi | Feltri | la Terronia e il processo al buon senso

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) Vittoriosarà processato per il reato di “propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa”. La traduco per le vie brevi:ha sollevato il nuovissimo tema dei “terroni”, dell'impero chiamato, della loro importanza nella storia d'Italia, dell'inedita questione del meridionalismo. Come pericolosissimo ideologo, Vittorio verrà portato alla sbarra, ispiratore di una campagna che non solo non era una campagna, ma non aveva neppure un obiettivo, se non quello polemico-culturale, terreno nel quale il Nostro è Maestro. Il querelante, di cui non ricordo il nome (e non ha nessuna importanza ai fini del nostro ragionamento), avrebbe dovuto quantomeno dare uno scopo eversivo alle esternazioni del, ma qui non c'è neppure il fumus della propaganda, c'è ...