Mario Rui in ballottaggio | l’agente sbotta | “Ora basta | sono inc**zato”

(Di venerdì 1 marzo 2024)diRuiin diretta: è stufo della situazione che si è venuta a creare intorno al proprio interessato.Giuffredi, procuratore diRui, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, in cui ha mostrato tutto il suo malcontento riguardo ad un accanimento, nei confronti del proprio assistito, ingiustificato e senza alcun criterio.ha voluto sottolineare lo scarso impiego del proprio assistito durante il corso dell’attuale e tormentata stagione. Il terzino portoghese è stato soggetto a diversi infortuni in questa stagione che lo hanno tenuto fuori, in totale, per quasi 50 giorni. Il primo stop ha pregiudicato la sua preparazione fisica nel pre-campionato tanto da condizionare Rudi Garcia nelle scelte. Ad inizio campionato, ...