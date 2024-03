Marianella | «Inter | crollo impensabile! Rosa invidiata nel mondo»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 1 marzo 2024) Secondo Massimoil +12 in classifica dell’è sufficiente per parlare di scudetto con certezza. Il giornalista spiega il motivo, guardando al potenziale della squadra. CONSAPEVOLEZZA – I tifosi nerazzurri più scaramantici non apprezzeranno del tutto le dichiarazioni di Massimosul finale di stagione dell’. Così il giornalista ospite nel salotto di Sky Sport 24: «L’si è già cucita la seconda stella sul petto? Se devo dire la verità sì. Al di là di quelle che possono essere le scaramanzie e l’aritmetica. Fatico a pensare che una squadra così forte, così profonda, possa crollare in maniera devastante nel finale di stagione. Inoltre questa è una squadra che ha una consapevolezza europea importante e che è stata costruita in maniera straordinaria dalla società. Abbiamo ...