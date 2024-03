Margherita Buy | «Mi piacerebbe essere un Totò femmina» CorMezz

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 1 marzo 2024)Buy domani sarà a Napoli, per la prima volta da regista. Presenterà Volare, il film nato dalla fobia personale di viaggiare in aereo: alle 16,30 al Cinema America, alle 18,50 al Metropolitan. Ne ha parlato al Corriere del Mezzogiorno E ha trovato il coraggio di passare dietro la macchina da presa. «È andata così, non è stata una scelta preordinata. Avevo voglia di raccontare quello che mi era capitato, come con sorpresa e divertimento, avevo cambiato il mio modo di vedere una certa paura. Con Doriana Leondeff e Antonio Leotti abbiamo scritto un testo in cui la protagonista si trova a condividere il suo terrore con un gruppo di sconosciuti. L’incognita più grossa restava una: dirigere gli attori, essendo io stata sempre e solo diretta. Ho invece avuto una grande adesione emotiva e umana da tanti attori bravi, che conoscevo da prima e volevo fortemente (tra ...