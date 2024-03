Mare Fuori | Matteo Paolillo dà l’addio ad Edoardo | “Ecco come ho deciso di salutarlo”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) Un selfie mentre è impegnato nel trucco e parrucco. Una foto semplice per comunicare novità in arrivo.stuzzica la curiosità dei fan sui social, lasciando però intendere che, il personaggio che interpreta in, non ci sarà nella prossima stagione: “mi in un paesino delle Marche. Felice di questa nuova avventura. Ho preparato tante cose che arriveranno presto”. E aggiunge: “Ho una chicca per voi, ho fatto un Ep per salutare. Ci sono 3 featuring che non vi aspettate. 7 brani presto vostri (uno è Foglie d’Autunno)”. Quindi dà appuntamento per il prossimo mese: “Al momento non vi dico tutto. Solo che Aprile sarà un mese scoppiettante”. Già nelle scorse settimaneintervistato da Vanity Fair aveva detto ...